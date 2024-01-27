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Найдена молекула-защитник сосудов при диабете 2-го типа

Cardiovascular Diabetology: белок склеростин защищает сосуды при диабете 2-го типа

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Белок склеростин играет ключевую роль в сохранении здоровья сердечно-сосудистой системы у пациентов с диабетом 2-го типа. Это показало исследование, опубликованное в журнале Cardiovascular Diabetology.

Атеросклероз сопровождается отложением холестерина и жиров в артериях, что приводит к образованию бляшек, ухудшающих кровоток и увеличивающих риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний.

В новом исследовании приняли участие 139 пациентов с диабетом 2-го типа (48 — с сердечно-сосудистыми заболеваниями и 91 — без них) и 121 здоровый человек. У пациентов с диабетом 2-го типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями был значительно выше уровень белка склеростина. Более активная выработка белка была связана с менее выраженным отложением кальция на стенках сосудов и воспалением — факторами риска тяжелого атеросклероза.

Результаты позволяют предположить, что у людей с диабетом 2-го типа усиленно вырабатывался склеростин для защиты сосудов. Предыдущие исследования показали, что блокирующие этот белок антитела могут замедлить потерю костной массы при остеопорозе. Новые данные означают, что у пациентов с диабетом 2-го типа эти препараты должны применяться с осторожностью, так как они могут повышать их сердечно-сосудистый риск.

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