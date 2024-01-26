Биотехнологи нашли способ похудения для толстых собак

Южнокорейские биотехнологи из Сеульского национального университета разработали пищевые добавки на основе бактерий для похудения собак. Исследование опубликовано в научном журнале Microbiology Spectrum (MBS).

По словам биотехнологов, их открытие основано на изучении микробиома кишечника старых и молодых псов. Наблюдения показали, что у четвероногих питомцев с возрастом снижаются популяции двух видов молочнокислых бактерий: Bifidobacterium и Enterococcus.

Ученые ввели группе собак породы бигль штаммы этих микроорганизмов и посадили их на диету с высоким содержанием жиров. Несмотря на жирную пищу, животные продолжали худеть за счет усилившегося энергетического метаболизма.

Результаты эксперимента подтвердили сдвиг метаболической ориентации организма в сторону потребления жиров, а не их накопления, отметила ведущий автор исследования, профессор Юнхун Ким.

Исследователи подчеркнули, что изменения в метаболизме под действием бактерий не мимолетны. Полезные микробы сохраняются в организмах животных.

Профессор Ким добавила, что их открытие говорит о необходимости создавать новые пробиотики для улучшения здоровья питомцев и человека.

Ранее ученые доказали, что препараты с полезными бактериями защищают кишечник от рака.