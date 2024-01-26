Лыжные трассы по всему миру оказались загрязнены токсичными «вечными химикатами»

Места для катания на лыжах и соревнований по лыжным видам спорта во всем мире загрязнены токсичными химикатами семейства ПФАС. К такому выводу пришли шотландские ученые из Института Джеймса Хаттона в Абердине и их австрийские коллеги из Университета Граца. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Science: Processes & Impacts (ESPI).

ПФАС (пер- и полифторалкильные соединения) — вещества, которые широко используются во многих отраслях, включая производство одежды, ковров, пищевой упаковки и кухонной посуды. Они известны своей устойчивостью к разложению, за что их называют «вечными химикатами».

«Вечные химикаты» проникают в организм не только с питьевой водой, но и через продукты, упакованные в материалы, содержащие эти вещества. ПФАС могут повышать риск развития рака, врожденных пороков развития у младенцев, заболеваний печени и щитовидной железы, снижения иммунитета и гормональных расстройств.

Ученые обнаружили 14 различных типов ПФАС в почве на территориях семи лыжных курортов в Австрийских Альпах. Все эти вещества используются в смазке для лыж.

В ходе дальнейшего исследования было выявлено около 30 наиболее вероятных соединений ПФАС, которые, как ожидается, будут обнаружены в лыжном воске.

Хотя некоторые международные организации по лыжному спорту запретили использование смазок, содержащих «вечные химикаты», на международных соревнованиях этот запрет начал применяться лишь недавно, поскольку на разработку подходящих методов тестирования потребовалось время.

Ранее выяснилось, что источники питьевой воды по всей Германии заражены ПФАС.