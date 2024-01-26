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Медики установили, чем опасны инфекции во время беременности для детей

JCPP: инфекции во время беременности связаны с проблемами психики у детей

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Новое исследование ученых из Медицинского центра Университета Эразмус подтверждает значительную связь между инфекциями во время беременности и повышенным риском развития психических заболеваний у детей, сохраняющуюся с раннего детства до подросткового возраста. Результаты работы ученых были представлены в журнале Journal of Child Psychology and Psychiatry (JCPP).

Исследование длилось с апреля 2002 по январь 2006 года и включало выборку из 3598 пар мать-ребенок. Авторы собрали подробную информацию об инфекциях у матерей в течение каждого триместра беременности. Эти инфекции включали такие распространенные заболевания, как инфекции верхних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта.

Для оценки психических заболеваний у детей использовался опрос о поведении ребенка. Проанализировав данные, ученые обнаружили положительную связь между воздействием пренатальных инфекций и увеличением общей психической симптоматики, проблемами интернализации (депрессия) и проблемами экстернализации (поведенческие проблемы, такие как агрессия) у детей. Исследование не выявило существенных различий в этих эффектах в зависимости от пола ребенка. Эта связь сохранялась с течением времени, от раннего детства до подросткового возраста.

По словам ученых, это исследование проливает свет на жизненно важный аспект дородового ухода за развитием ребенка. Полученные данные подчеркивают важность мониторинга и лечения инфекций во время беременности не только для непосредственного здоровья матери и ребенка, но и для долгосрочного психического благополучия ребенка.

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