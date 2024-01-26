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Российские ученые выяснили, как излучение влияет на ткани и органы кроликов

В Новосибирске изучили влияние излучения на ткани и органы кроликов

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Сотрудники Новосибирского государственного университета (НГУ) и Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН провели исследование по изучению влияния различных видов электромагнитных излучений на ткани и органы кроликов. Об этом сообщает Сиб.фм.

Эксперимент проводился с использованием лазера на свободных электронах. Ученые выяснили, что все виды электромагнитных излучений оказали заметное воздействие на организм животных.

«Удалось установить, что влияние всех видов электромагнитных излучений на организм и его ткани не проходит бесследно», — рассказали в НГУ.

Однако все изменения оказались обратимыми и временными. Состояние кроликов удалось полностью восстановить через два месяца, отметили исследователи. Полученные результаты впоследствии смогут использовать для оценки воздействия сотовой связи на организм человека.

В Минобрнауки «Газете.Ru» до этого рассказали, что ученые из ЛЭТИ обучили нейросеть определять по фотографии глаза патологию сетчатки, которая возникает при сахарном диабете. Этот инструмент также может служить для ранней диагностики сахарного диабета.

Ранее ученые нашли пользу письма от руки для мозга.

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