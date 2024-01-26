Стало известно, почему люди среднего возраста начинают лучше заботиться о своем здоровье

Британцы среднего возраста чаще всего начинают лучше заботиться о своем здоровье после ухода близкого человека из жизни, ухудшения самочувствия и знаменательного дня рождения. Это показал опрос, проведенный маркетинговым агентством OnePoll по заказу британской компании по страхованию здоровья и здравоохранению Bupa. Результаты опубликованы на сайте Bupa Health Clinics (Bupa HС).

В исследовании приняли участие около двух тысяч британцев. Им было предложено ответить на вопросы, касающиеся соблюдения ими здорового образа жизни. Также респондентов спросили, в каком возрасте они впервые начали серьезно относиться к своему здоровью.

Выяснилось, что в среднем опрошенные начали уделять повышенное внимание своему здоровью в возрасте 38 лет. При этом одними из главных причин принятия такого решения были опасения по поводу состояния здоровья (23%), ухудшение самочувствия и развитие каких-либо заболеваний (28%) и ощущение физической неполноценности (28%). Часть опрошенных признались, что такое решение было мотивировано потерей близкого человека или достижением определенного «знаменательного» возраста.

Также отмечается, что 84% участников считали хорошее здоровье само собой разумеющимся, когда были моложе. Еще 39% выразили сожаление по поводу того, что не заботились о своем здоровье после 20 лет. Почти четверо из десяти респондентов (38%) признались, что в молодые годы не придерживались правильного питания, 30% — что пили слишком много алкоголя, а 28% заявили о своей неспособности справляться с нервным напряжением в юности.

На момент проведения опроса 45% добровольцев отметили, что стараются высыпаться. Еще 43% заявили о том, что пьют больше воды. Другие 34% работают над снижением уровня стресса.

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