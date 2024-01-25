Ученые нашли пользу от дыхательной гимнастики для девочек

Немецкие ученые из Люнебургского университета Леуфана обнаружили, что ежедневная дыхательная гимнастика помогает девочкам начального школьного возраста справляться с различными социальными задачами. Исследование опубликовано в научном журнале Mindfulness.

Для школьников участие в кружках, спортивных командах, рабочих группах и других формах объединения со сверстниками важно для их благополучия. Но создание социальной структуры может быть сложной задачей. Предыдущие изыскания показали, что почти каждый пятый (18%) ребенок в начальной школе сталкивается с эмоциональными проблемами из-за агрессии со стороны одноклассников.

Авторы научной работы оценили влияние дыхательных упражнений на просоциальное (ориентированное на помощь и дружелюбное отношение к окружающим) поведение детей и их восприятие социальной атмосферы в классе.

В исследовании приняли участие 146 детей из пяти начальных школ Нижней Саксонии. Программа дыхательной гимнастики продолжалась 10 недель и включала в себя до трех перерывов на упражнения за один учебный день.

Анализ показал, что после тренировок девочки стали вести себя более просоциально, причем этот эффект сохранялся в течение пяти месяцев после окончания исследования. Но на мальчиков занятия дыханием не произвели такого эффекта.

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