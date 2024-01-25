Вакцинация от ВПЧ снизила до нуля распространенность рака шейки матки в Шотландии

У женщин из Шотландии, вакцинированных от вируса папилломы человека (ВПЧ), не было обнаружено случаев рака шейки матки, который вызывает эта инфекция. Исследование, подтверждающее исключительную эффективность вакцины, опубликовано в JNCI.

Ученые проанализировали данные женщин, родившихся в период с 1 января 1988 года по 5 июня 1996 года. У тех, кто получил любое количество доз вакцины в возрасте от 14 до 22 лет, не было обнаружено случаев рака шейки матки.

ВПЧ является распространенным вирусом, обычно распространяющимся через половой контакт. Заражение им ответственно почти за все случаи рака шейки матки в мире. В Шотландии вакцина против ВПЧ предлагается всем школьникам. Это помогает защитить как мальчиков, так и девочек от других видов рака, связанных с ВПЧ, включая рак головы, шеи и аногенитальной области, а также генитальных бородавок.

«Программа вакцинации от ВПЧ может привести к тому, что рак шейки матки станет редким заболеванием для женщин в будущем », — отметили авторы исследования.

Ранее ученые назвали вирус, который может привести к раку крови.