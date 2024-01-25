Улучшение настроения уменьшает воспаление в кишечнике

Врачебные вмешательства для улучшения настроения (психотерапия, антидепрессанты и физическая активность) могут снизить уровень воспаления у людей с болезнью Крона и язвенным колитом на 18%. Это показало исследование, опубликованное в журнале Ebiomedicine.

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) включают болезнь Крона и язвенный колит. Они представляет собой хроническое аутоиммунное воспаление пищеварительного тракта. Симптомы включают боли в животе, диарею, усталость, недержание, — все это может приводить к выраженным расстройствам настроения и психики в целом.

Ученые рассмотрели данные 15 тысяч публикаций, в которых у взрослых с ВЗК оценили влияние мер по улучшению настроения на биомаркеры воспаления. Авторы отобрали 28 наиболее качественных испытаний со схожими схемами эксперимента. В них участвовали более 1700 пациентов.

Анализ показал, что психотерапия, в том числе когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) и практики осознанности, приводили к большему снижению воспаления по сравнению с антидепрессантами и тренировками. Однако в целом были эффективны все эти меры. Уменьшение воспаления было подтверждено снижением уровней С-реактивного белка, фекального кальпротектина и других показателей кишечного воспаления, — в среднем на 18%.

Ранее ученые доказали, что психотерапия меняет активность коры головного мозга.