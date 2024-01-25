Ученые рекомендовали людям с гипертонией особый заменитель соли

Обогащенную калием соль следует включить в рекомендации для пациентов с гипертонией. К этому призывает международная группа экспертов из США, Австралии, Японии, Южной Африки и Индии, опубликовавшая статью в журнале Hypertension.

Высокие уровни потребления натрия и низкий уровень потребления калия широко распространены, и оба фактора связаны с высоким кровяным давлением, повышенным риском инсульта, сердечных заболеваний и преждевременного летального исхода. Использование заменителя соли, где часть хлорида натрия заменяется хлоридом калия, помогла бы решить обе проблемы.

Авторы нового исследования проанализировали 32 руководства по лечению гипертонии, принятых в разных странах. Они обнаружили, что рекомендации использовать калиевую соль нет в большинстве документов, несмотря на данные высококачественных научных публикаций.

Большинство руководств были сосредоточены на снижении потребления натрия с пищей. Многие также рекомендовали увеличить потребление калия в рационе, но только два руководства (китайское и европейское) отметили пользу соли, обогащенной калием. Она состоит на 75% из хлорида натрия и на 25% из хлорида калия и безопасна для всех за исключением людей с хронической почечной недостаточностью.

Ранее ученые выяснили, что даже временная ремиссия диабета снижает риск болезней сердца на 40%.