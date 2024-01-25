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Специалист по гипоксии Ветош назвал азотную казнь самой гуманной

Специалист по гипоксии Ветош: при казни азотом человек чувствует эйфорию

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Shutterstock/Elisa Manzati

Казнь азотом, скорее всего, не приводит к мучениям человека: он чувствует эйфорию, а затем теряет сознание. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор, доктор биологических наук, сотрудник Национального госуниверситета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта (Санкт-Петербург) Александр Ветош, написавший книгу «Биологическое действие азота».

«Это очень гуманная казнь. Когда применяют электрический стул, то человек очень сильно мучается. У него происходит мочеиспускание и дефекация, идет рвота, сильные конвульсии, и это может длиться довольно долго. При расстреле тоже мучения очень длительные. Это только в кино показывают, что пуля попала в голову и человек сразу упал. На самом деле он потом может сутки мучаться тяжело после ранения, прежде чем умереть», — рассказал «Газете.Ru» Ветош.

По сравнению с электрическим стулом и расстрелом более гуманна казнь инъекцией. Но ее ингредиенты очень дорогие, а также есть проблема с их доставкой из других стран. Поэтому решили попробовать азотную гипоксию, объяснил эксперт.

«Это действительно самый мягкий метод умерщвления человека, причем в нем присутствует и стадия эйфории, а потом человек как бы засыпает. Дальше идут небольшие конвульсии по телу и наступает полное расслабление мышц», — отметил Ветош.

Ранее ученые выяснили, что лекарство от гипертонии способно уменьшать тревожность.

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