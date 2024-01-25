Врач перечислил опасные способы чистки ушей

По словам врача-терапевта, сотрудника национальной службы здравоохранения Великобритании Сураджа Кукадиа, использование ватных палочек, ушных свечей и каких-либо подручных средств для чистки ушей может привести к попаданию серы глубоко в слуховой проход. Это может стать причиной проблем со слухом, шума в ушах и инфекций. Об этом сообщает Daily Mail.

Врач порекомендовал отказаться от использования ушных палочек и специальных свечей, предназначенных для удаления серы. По мнению Кукадиа, они неэффективны. Кроме того, такие способны чистки ушей могут привести к чрезмерному скоплению серы глубоко в слуховом проходе и появлению последующих проблем со слухом. Кроме того, неправильная чистка способна стать причиной развития бактериальных или вирусных инфекций уха.

Кукадиа отметил, что слуховые проходы способны самоочищаться. Поэтому в качестве основного средства гигиены лучше использовать хлопчатобумажную ткань для протирания внешней части уха после душа. При этом нет необходимости чистить ухо внутри.

Врач добавил, что в ушах у некоторых людей могут образовываться серные пробки. Это может быть связано с узкими или поврежденными слуховыми проходами, большим количеством волос в ушах, плохим состоянием кожи, использованием слухового аппарата или воспалением канала. Чтобы размягчить серу и очистить уши, рекомендуется закапать внутрь две-три капли оливкового масла или раствора бикарбоната натрия (широко известного как пищевая сода). Также для удаления серных пробок можно обратиться к врачу.

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