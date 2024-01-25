проект

>

Врач перечислил опасные способы чистки ушей

Daily Mail: использование ватных палочек может привести к проблемам со слухом

close
100%
Shutterstock

По словам врача-терапевта, сотрудника национальной службы здравоохранения Великобритании Сураджа Кукадиа, использование ватных палочек, ушных свечей и каких-либо подручных средств для чистки ушей может привести к попаданию серы глубоко в слуховой проход. Это может стать причиной проблем со слухом, шума в ушах и инфекций. Об этом сообщает Daily Mail.

Врач порекомендовал отказаться от использования ушных палочек и специальных свечей, предназначенных для удаления серы. По мнению Кукадиа, они неэффективны. Кроме того, такие способны чистки ушей могут привести к чрезмерному скоплению серы глубоко в слуховом проходе и появлению последующих проблем со слухом. Кроме того, неправильная чистка способна стать причиной развития бактериальных или вирусных инфекций уха.

Кукадиа отметил, что слуховые проходы способны самоочищаться. Поэтому в качестве основного средства гигиены лучше использовать хлопчатобумажную ткань для протирания внешней части уха после душа. При этом нет необходимости чистить ухо внутри.

Врач добавил, что в ушах у некоторых людей могут образовываться серные пробки. Это может быть связано с узкими или поврежденными слуховыми проходами, большим количеством волос в ушах, плохим состоянием кожи, использованием слухового аппарата или воспалением канала. Чтобы размягчить серу и очистить уши, рекомендуется закапать внутрь две-три капли оливкового масла или раствора бикарбоната натрия (широко известного как пищевая сода). Также для удаления серных пробок можно обратиться к врачу.

Ранее врачи предупредили о вреде ночного использования берушей.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами