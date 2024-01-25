Длительное сидение на работе связали с повышенным риском смертности

Исследование ученых из Тайбэйского медицинского университета на Тайване, опубликованное в JAMA Network Open, показало, что длительное сидение на рабочем месте потенциально может увеличить риск смертности от всех причин и в частности от сердечно-сосудистых заболеваний. Организация рабочего процесса с чередованием сидения и активности могла бы снизить этот риск.

В текущем исследовании приняли участие 481 688 взрослых людей без сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе. За участниками исследования наблюдали в течение примерно 12 лет с 1996 по 2017 год. Во время каждого визита к исследователям участники заполняли анкету о своей истории болезни и образе жизни, а также предоставляли биологические образцы для тестирования.

Около 60% исследуемой когорты были в группе, где в основном люди во время рабочего дня сидели, 10% — в группе, где в основном не сидели, и 29% — в группе, где чередовались сидение и несидение. За 12-летний период наблюдения в ходе исследования было зарегистрировано в общей сложности 26 257 смертей. Из этих смертей примерно 57% произошли в первой группе.

Анализ полученных данных показал, что у лиц, в основном работающих сидя, риск смертности от всех причин и сердечно-сосудистой смертности на 16% и 34% выше соответственно по сравнению с лицами, в основном работающими не сидя. Особенно этому риску были подвержены люди старше 60 лет, курильщики и лица с хроническими заболеваниями, такими как диабет и гипертония.

Ранее был установлен фактор, связанный с ухудшением состояния сердечно-сосудистой системы.