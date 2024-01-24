Разработан инструмент оценки продолжительности жизни пациентов с раком

Для мужчин рак предстательной железы остается одним из самых смертоносных видов рака, поэтому важно искать наиболее эффективные методы лечения заболевания. Ученые из Йельской медицинской школы провели исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Medicine, и установили наилучшие способы лечения заболевания.

Используя данные электронной медицинской карты о более чем шести миллионах ветеранов, команда провела два крупных исследования, чтобы лучше охарактеризовать ожидаемую продолжительность жизни пациентов.

В первом исследовании группа разработала прогностический индекс, основанный на лабораторных показателях, для прогнозирования смертности у пациентов. Затем команда провела ретроспективное когортное исследование, изучив данные пациентов, у которых был диагностирован рак предстательной железы за 18-летний период. Авторы хотели оценить разработанный ими инструмент. Результаты показали его эффективность.

По словам авторов разработки, этот инструмент поможет врачам назначать более подходящее лечение. В будущем учены продолжат улучшать разработанный метод прогноза продолжительности жизни пациентов с раком предстательной железы.

Ранее ученые установили, что необъяснимая потеря веса может быть предвестником опасного заболевания.