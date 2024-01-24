Установлено, как свойства обуви влияют на результаты бегуна

Инженеры Массачусетского технологического института (MIT) создали математическую модель, которая предсказывает, как определенные свойства обуви повлияют на результаты бегуна. О новой модели сообщается в исследовании, опубликованном в Journal of Biomechanical Engineering.

Модель учитывает рост, вес и другие физические показатели бегуна, а также такие свойства обуви, как жесткость и пружинистость подошвы. С помощью этих входных данных модель имитирует походку бегущего человека в конкретной обуви. Результаты, полученные при помощи модели, помогут бегунам выбрать обувь, обеспечивающую наилучшие результаты.

Хотя модель может точно имитировать изменения походки бегуна при сравнении двух очень разных типов обуви, она менее эффективна при сравнении относительно похожих кроссовок для бега. По этой причине исследователи предполагают, что текущую модель лучше всего использовать в качестве инструмента для дизайнеров, которые планируют создать наиболее удобную обувь.

Команда планирует усовершенствовать модель, чтобы в будущем ее могли использовать для выбора обуви, соответствующей их личному стилю бега.

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