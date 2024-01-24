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Образование может снизить риск летального исхода на 34%

The Lancet: каждый год образования снижает риск летального исхода на 2%

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Liesa Johannssen/www.imago-images.de/Global Look Press

Каждый год, потраченный на образование, снижает риск летального исхода на 2%. При этом защитный эффект распространяется на людей любого возраста, пола, места жительства, социального и этнического происхождения. Это показало исследование, опубликованное в журнале The Lancet Public Health.

Ученые проанализировали данные из 59 стран, полученные из более чем 600 исследований. Они обнаружили, что риск летального исхода снижается на 2% с каждым дополнительным годом обучения. У тех, кто закончил шесть классов начальной школы, риск был ниже в среднем на 13%. После окончания средней школы риск снизился почти на 25%, а 18-летнее образование снижало риск на 34%.

При этом пользу 18-летнего образования можно сравнить с пользой от употребления идеального количества овощей. А совсем не ходить в школу оказалось так же вредно, как ежедневно выпивать пять и более алкогольных напитков или выкуривать десять сигарет в течение 10 лет.

Хотя польза от образования была наибольшей для молодых людей, получение образования снижало риск летального исхода у людей старше 50 и даже 70 лет. Кроме того, более продолжительное образование было одинаково эффективно как в богатых странах, так и в бедных.

«Наше внимание сейчас должно быть сосредоточено на регионах мира, где, как мы знаем, доступ к школьному образованию низок, и где также мало исследований влияния образования на здоровье. Нам необходимо увеличить социальные инвестиции, чтобы обеспечить доступ к лучшему и продолжительному образованию во всем мире, чтобы остановить сохраняющееся неравенство, которое уносит жизни», — заключили ученые.

Ранее ученые назвали лекарства, снижающие риск деменции на 20-28%.

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