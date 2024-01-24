Ученые нашли связь между экологией, генами и склонностью к депрессии

Группа финских ученых из Хельсинкского университета провела комплексное исследование воздействия окружающей среды и генетических особенностей на развитие депрессии у людей. Статья опубликована в научном журнале Nature Mental Health (MNH).

Специалисты отметили, что в странах Западной Европы широко распространено большое депрессивное расстройство, которое все чаще обнаруживают у подростков. Пандемия COVID-19 усугубила эту тенденцию. Эксперты решили изучить эту проблему, рассмотрев все факторы внешнего воздействия (их обозначили термином «экспос»), а также включив в анализ генетические данные.

Ученые использовали набор данных FinnTwin12, содержащий информацию о близнецах, родившихся в Финляндии с 1983 по 1987 год. Исследователи использовали два ключевых метода, включая экспосомальные ассоциативные исследования (ExWAS) и двумерное моделирование.

Команда рассмотрела 385 воздействий окружающей среды и сгруппировала их в 12 групп. Некоторые из них включали загрязнение воздуха, семейные отношения и жизненные события.

В ходе исследования эксперты определили 29 воздействий, которые в значительной степени связаны с депрессивными симптомами в молодом возрасте, и 46 воздействий в возрасте 17 лет, охватывающих 12 различных областей экспоса.

В частности, семейное воздействие оказалось наиболее сильным фактором, подчеркивая значительное влияние семейной динамики и отношений на развитие и сохранение депрессивных симптомов в позднем подростковом и раннем взрослом возрасте.

Однако ни одно из этих воздействий не было связано с возникновением большого депрессивного расстройства в молодом возрасте. Кроме того, мужчины оказались более уязвимы к воздействию факторов окружающей среды при формировании депрессии по сравнению с женщинами. При этом генетические особенности влияют на людей обоих полов примерно одинаково.

По словам ученых, открытие подчеркивает важность понимания того, как гены и окружающая среда могут привести к различным последствиям для здоровья в зависимости от внешних условий.

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