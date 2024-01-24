Ученые нашли способ выявить болезнь Альцгеймера за 15 лет до появления симптомов

Исследователи из Гетеборгского университета в Швеции разработали новый метод ранней диагностики болезни Альцгеймера путем измерения уровня p-tau217 белка в крови. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Medical Association Neurology (JamaNeuro).

Болезнь Альцгеймера характеризуется накоплением в мозге двух веществ, называемых бета-амилоидом и тау-белком, которые образуют крошечные структуры, называемые бляшками. Они представляют собой внеклеточные отложения, связанные с нарушениями нормальной функции нейронов.

Новый тест, представляющий собой анализ крови, работает путем определения уровня p-tau217 в крови. Это белок, который является ключевым маркером биологических изменений, происходящих в мозге во время болезни Альцгеймера. Отмечается, что этот белок начинает накапливаться в мозге за 10-15 лет до появления первых симптомов заболевания.

Ученые уже протестировали новую разработку на 786 добровольцах. Результаты показали, что инновационный метод может спрогнозировать болезнь Альцгеймера с точностью 97%.

Планируется, что в ближайшие три-пять лет новый тест станет доступен для граждан Великобритании. Однако, перед тем, как получить распространение, разработка должна быть одобрена Агентством по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения и рекомендована Национальным институтом передового опыта в области здравоохранения Англии.

Ранее были найдены лекарства, снижающие риск деменции на 20-28%.