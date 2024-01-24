В Курчатовском институте предложили лечить туберкулез гидрогелем

Ученые из МФТИ и Курчатовского института создали композитный гидрогель с полилактидными частицами. Он более похож на естественные структуры организма, чем обычные материалы, и может найти применение в лечении устойчивого к препаратам туберкулеза. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Курчатовском институте.

«Наш новый материал может быть использован в медицине, как инъектируемая масса, заполняющая полости в организме. При поражении тканей часто нужен гель, который мог бы помочь организму зарастить пораженную область. В пульмонологии подобный гель может помочь при лекарственно-устойчивом туберкулезе – он может «прижать» легкое, а потом разложиться. Так как наши гели сделаны из коллагена и хитозана, то гель биоразлагаем и не наносит вред, оказываясь внутри организма. С помощью природных и синтетических полимеров мы смогли создать материал, который совместим с биологической средой и имитирует естественные ткани организма», – рассказал «Газете.Ru» один из руководителей исследования, ученый НИЦ «Курчатовский институт», директор ИНБИКСТ МФТИ Тимофей Григорьев.

В механической поддержке клеток и транспорте веществ важную роль играет комплекс крупных молекул — внеклеточный матрикс. В регенеративной медицине его могут имитировать гидрогели – полимеры, способные впитывать и удерживать большое количество воды. Однако синтетические гидрогели часто не похожи по своим механическим свойствам на биологические ткани.

Ученые из МФТИ и Курчатовского института создали гидрогели, приближенные по своим механическим свойствам к тканям организма. В основе нового материала — коллагеновый и хитозановый гидрогели, а также частицы полилактида (полимолочной кислоты, получаемой из кукурузного крахмала и сахарного тростника). Испытания показали, что введение полилактидных частиц повышает модуль упругости гидрогеля более чем в 10 раз. Это означает, что материал стал лучше сопротивляться давлению. При этом он сохранял эластичность.

Также исследователи выяснили, что частицы полилактида способны устойчиво высвобождать C-фикоцианин – молекулу с антиоксидантными, антивоспалительным и иммуностимулирующими эффектами. Это позволит использовать материал в медицине.

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