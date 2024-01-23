Магнитный шторм оставил целый континент без радиосвязи

Геомагнитная буря категории G2 (средняя интенсивность) из-за двойной вспышки на Солнце привела ко временному отключению коротковолновой радиосвязи в южной части Тихого океана и может вызывать полярные сияния. Об этом сообщает портал Spaceweather.com.

Согласно открытым данным астрономических наблюдений, на Солнце произошел симпатический, то есть, парный выброс энергии и вещества, из-за чего над Австралией и Индонезией в течение 30 минут не работало радио на частотах от 30 МГц и ниже.

Ранее ученые выяснили, что симпатические вспышки происходят одновременно за счет магнитных процессов в солнечной короне. При этом места выбросов могут быть удалены друг от друга на 90° по широте.

По оценке Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США, северные сияния из-за солнечной бури будут наблюдаться в Канаде, на Аляске и других полярных регионах.

Специалисты NOAA отметили, что Солнце приближается к пику своего текущего цикла, поэтому интенсивность и частота выбросов будет увеличиваться.

Ранее астрономы сообщили об очень сильной солнечной вспышке в начале января, которая не затронула Землю.