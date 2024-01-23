Стало известно, какое заболевание связано с высоким риском развития остеоартрита

Исследователи из Университета имени Сунь Ятсена в Китае обнаружили связь между метаболическим синдромом (ожирением, гипергликемией, гипертонией и гиперлипидемией) и высоким риском развития остеоартрита. Результаты исследования опубликованы в BMC (BioMed Central) Public Health.

В исследовании приняли участие 370311 человек, средний возраст которых составил 58 лет. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья участников, их питании, принимаемых препаратах, уровне физической активности, индексе массы тела и социально-демографических характеристиках. После этого началась фаза наблюдения за испытуемыми, которая длилась более 12 лет.

Оказалось, что у испытуемых с метаболическим синдромом — нарушением обмена веществ, связанным с ожирением, гипергликемией (повышением уровня глюкозы в крови), гипертонией и гиперлипидемией (увеличением концентрации липидов или липопротеинов в крови), повышенный риск развития остеоартрита. Это дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, причиной которого является поражение хрящевой ткани.

Отмечается, что, вероятнее всего, избыточная масса тела увеличивает механическую нагрузку на суставы и изменяет метаболизм сывороточного холестерина. Это вещество постоянно образуется в организме и используется для построения клеточных мембран. Также выяснилось, что воспаление синовиальной оболочки суставной ткани, характерное для остеоартрита, может быть результатом нарушений липидного обмена в организме.

Ранее была обнаружена связь между мужской фертильностью и воспалительными заболеваниями суставов.