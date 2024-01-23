В РФ показали космоплан для полетов на национальную орбитальную станцию

Заместитель гендиректора, генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев показал проект космоплана для полетов на Российскую орбитальную станцию (РОС). Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующую презентацию Соловьев представил на пленарном заседании 48-х Академических чтений по космонавтике памяти С.П. Королева («Королевские чтения»).

Речь идет о космическом корабле с композитным планером — «несущим корпусом», а также с отклоняемым стреловидным V-образным крылом.

Ученые рассчитывают однажды отправить корабль в космос при помощи ракеты-носителя среднего класса. Экипаж корабля будет составлять четыре человека.

Преимуществами космоплана Соловьев назвал возможность двукратного прохождения над любой точкой Земли благодаря изменению наклонения орбиты и сокращению производственных расходов за счет многоразовости корабля.

На прошлой неделе стало известно, что на Луне впервые успешно испытали отражающий маяк-ретрорефлектор Lunar Retroreflector Array (LRA), сеть которых в будущем планируют использовать для навигации космических аппаратов.

Ранее в NASA рассказали об идее покрыть Луну лазерными маяками для точной навигации при посадке космических кораблей.