Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В РФ показали космоплан для полетов на национальную орбитальную станцию

РКК «Энергия» показала проект космоплана для полетов на орбитальную станцию

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Заместитель гендиректора, генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев показал проект космоплана для полетов на Российскую орбитальную станцию (РОС). Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующую презентацию Соловьев представил на пленарном заседании 48-х Академических чтений по космонавтике памяти С.П. Королева («Королевские чтения»).

Речь идет о космическом корабле с композитным планером — «несущим корпусом», а также с отклоняемым стреловидным V-образным крылом.

Ученые рассчитывают однажды отправить корабль в космос при помощи ракеты-носителя среднего класса. Экипаж корабля будет составлять четыре человека.

Преимуществами космоплана Соловьев назвал возможность двукратного прохождения над любой точкой Земли благодаря изменению наклонения орбиты и сокращению производственных расходов за счет многоразовости корабля.

На прошлой неделе стало известно, что на Луне впервые успешно испытали отражающий маяк-ретрорефлектор Lunar Retroreflector Array (LRA), сеть которых в будущем планируют использовать для навигации космических аппаратов.

Ранее в NASA рассказали об идее покрыть Луну лазерными маяками для точной навигации при посадке космических кораблей.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами