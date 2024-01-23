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Дерматолог назвала неочевидные правила использования антиперспирантов

Daily Mail: антиперспирант действует эффективнее, если наносить его вечером

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Американский дерматолог Линдси Зубрицки рассказала, что антиперспирант действует эффективнее, если наносить его перед сном. Об этом сообщает Daily Mail.

Антиперспирант — это косметическое средство, которое активно препятствуют выделению пота и маскируют его запах приятно пахнущими соединениями. Обычно в их состав входят хлоргидрат алюминия и алюминиево-циркониевый тетрахлоргидрекс.

Дерматолог отметила, что большинство людей наносят антиперспирант утром, перед выходом из дома. Тем не менее, такой способ использования не слишком эффективен. Зубрицки объяснила, что компоненты средства лучше впитывается ночью, когда температура тела естественным образом понижается в связи с необходимостью подготовки организма ко сну путем повышенной выработки мелатонина. Также мелатонин снижает кровяное давление, замедляет сердцебиение и потоотделение.

Также специалист уточнила, что в организме есть два типа потовых желез — эккринные и апокринные. Эккринные железы расположены по всей площади тела. Благодаря ним капли пота выделяются на поверхности кожи. Апокринные железы находятся на участках кожи с волосяными фолликулами — в подмышечных впадинах или на поверхности волосистой части головы. Нанесение дезодоранта или антиперспиранта на ночь обеспечивает действующему веществу необходимое для закупорки протоков апокриновых потовых желез. Это эффективно предотвращает выделение пота и появление неприятного запаха.

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