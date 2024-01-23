Психолог объяснил, как определить пол по почерку

Психографологическая экспертиза считается нетрадиционным криминалистическим исследованием почерка, в ходе которой специалист устанавливает индивидуально-психологические характеристики его автора. С ее помощью специалист может с определенной долей вероятности различить мужской и женский почерк, об этом «Газете.Ru» рассказал декан факультета «Экстремальная психология» Московского государственного психолого-педагогического университета Дмитрий Деулин.

«У мужчин почерк беззаботный, уверенный, торопливый, неравномерный, некрасивый, размашистый, присутствует сильный нажим, встречаются чаще острые углы, орфографические ошибки. У женщин же почерк более чистый, аккуратный, определенный, правильный, преобладают маленькие линии без нажима, буквы более округлые. Маскулинность и феминность находят отражение в почерке», – объяснил Деулин.

По словам специалиста, существуют разные методики, позволяющие определять половую принадлежность, основываясь на почерке. Однако такие методы выявляют психологическую сущность человека, с нормотипичными феминными или маскулинными признаками.

«Бывает так, что первичные половые признаки и гендерная идентичность человека не совпадают при различных нарушениях (например, транссексуализм). Поэтому современная наука продолжает заниматься поисками совершенных методов безошибочной диагностики половой и гендерной идентичности с опорой на почерк человека. Существует еще, например, клиническое направление графологии, когда осуществляется диагностика различных психопатологий», – заключил специалист.

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