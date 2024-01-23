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Назван новый способ защиты организма от воздействия загрязненного воздуха

Environmental Research: здоровое питание сохраняет здоровье при плохой экологии

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Ученые из университета Восточной Финляндии выяснили, что правильное питание помогает сохранить здоровье сердца и сосудов людям, которые регулярно подвергаются воздействию загрязненного воздуха. Результаты опубликованы в журнале Environmental Research.

Воздействие загрязнителей воздуха, даже в очень низких концентрациях, связано с неблагоприятными изменениями кардиометаболических факторов риска. Это значит, что жизнь в экологически неблагополучном городе связана с повышенным риском развития заболеваний сердца и сахарного диабета. Основным загрязнителем, влияющим на этот риск, являются твердые частицы (пыль, грязь, сажа), которые могут выделяться в результате движения транспорта и проведения строительных работ.

Исследователи сосредоточились на наблюдении за 82 людьми из Финляндии, которые принимали участие в программе по снижению веса. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья испытуемых, оценили уровень загрязнения воздуха в местах проживания добровольцев и взяли у них образцы крови для первичного анализа.

По истечении 33 недель участники сдали кровь повторно. Выяснилось, что даже при очень низких концентрациях воздействие загрязнителей воздуха было связано с ухудшением показателей кардиометаболического здоровья. Негативные ассоциации наблюдались в отношении маркеров резистентности к инсулину, гормонов, связанных с аппетитом, и концентрацией липидов (жиров) в крови.

Тем не менее у людей, которые в течение всего эксперимента придерживались рекомендаций по правильному питанию, показатели кардиометаболического здоровья были лучше. Отмечается, что приверженность здоровому рациону была связана с нормализацией уровня холестерина в крови даже при регулярном воздействии более высоких уровней загрязнителей. Здоровые показатели общего холестерина свидетельствуют о сниженном риске развития заболеваний сердца и сосудов, таких как атеросклероз.

Ранее ученые выяснили, как люди старше 60 лет могут омолодить мозг на два года.

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