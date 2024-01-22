Полиграфолог назвал людей, которым легче скрыть ложь

Успешность проверки на полиграфе зависит от типа ментальности тестируемого, об этом «Газете.Ru» рассказал специалист-полиграфолог, сотрудник лаборатории психофизиологии имени В.Б. Швыркова Института психологии РАН Андрей Учаев.

Ментальность – способы осмысления человеком познавательных и социальных ситуаций. Тип ментальности определяется по специальной шкале.

«На одном полюсе шкалы располагаются лица с аналитичным типом ментальности, а на другой – с холистичным. Холистичные индивиды — это в основном представители коллективистских культур (Азия, Латинская Америка). Для них характерна целостная оценка ситуации или явления. Аналитическая стратегия переработки информации ближе к европейскому и американскому (США, Канада) типу мышления. Эти люди более индивидуалистичны, они из информации, наоборот, выделяют отдельные элементы. И считают, что, изучив части, они получаю характеристику целого. Россия в этом положении ближе к холистическому полюсу», – объяснил Учаев.



По словам специалиста, у холистов сложнее выявлять ложь. Особенно, если вопрос затрагивает большую часть индивидуального опыта. Кроме того, индивиды, у которых холистичный тип ментальности дольше отвечают на вопросы.

«Они целостно мыслят, им нужно больше времени, чтобы актуализировать тот или иной пласт индивидуального опыта», – объяснил Учаев.

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