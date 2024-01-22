Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Полиграфолог назвал людей, которым легче скрыть ложь

Полиграфолог Учаев: людей из восточных культур сложнее поймать на лжи

close
100%
Кадр из видео/Панама-ТВ

Успешность проверки на полиграфе зависит от типа ментальности тестируемого, об этом «Газете.Ru» рассказал специалист-полиграфолог, сотрудник лаборатории психофизиологии имени В.Б. Швыркова Института психологии РАН Андрей Учаев.

Ментальность – способы осмысления человеком познавательных и социальных ситуаций. Тип ментальности определяется по специальной шкале. 

«На одном полюсе шкалы располагаются лица с аналитичным типом ментальности, а на другой – с холистичным. Холистичные индивиды — это в основном представители коллективистских культур (Азия, Латинская Америка). Для них характерна целостная оценка ситуации или явления. Аналитическая стратегия переработки информации ближе к европейскому и американскому (США, Канада) типу мышления. Эти люди более индивидуалистичны, они из информации, наоборот, выделяют отдельные элементы. И считают, что, изучив части, они получаю характеристику целого. Россия в этом положении ближе к холистическому полюсу», – объяснил Учаев.
 
По словам специалиста,  у холистов сложнее выявлять ложь. Особенно, если вопрос затрагивает большую часть индивидуального опыта. Кроме того, индивиды, у которых холистичный тип ментальности дольше отвечают на вопросы. 

«Они целостно мыслят, им нужно больше времени, чтобы актуализировать тот или иной пласт индивидуального опыта», – объяснил Учаев.

Ранее ученые установили, как врут мужчины.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами