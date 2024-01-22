Полиграфолог назвал три способа выявления лжи без специальных знаний

Исследования показывают, что способность неподготовленного человека выявлять ложь составляет порядка 50%. Однако существуют способы, которые могут повысить шансы на успех. Например, можно попросить человека пересказать историю наоборот или обратить внимание на детальность рассказа и количество прилагательных, об этом «Газете.Ru» рассказал специалист-полиграфолог, сотрудник лаборатории психофизиологии имени В.Б. Швыркова Института психологии РАН Андрей Учаев.

«В эксперименте мы обнаружили, что в процессе сокрытия информации в свободной беседе уменьшается детализация описываемых событий. Так что по этому признаку тоже можно заподозрить ложь. Во время нашего эксперимента люди больше говорили. При этом человек описывает события не детально, а общими фразами. С точки зрения лингвистики в речи становится меньше прилагательных. Что самое интересное – при этом увеличивалось количество вопросов со стороны полиграфолога. Вообще у человека, на которого направлена ложь, возрастает количество вопросов, даже если он не осведомлен о том, что ему лгут. Это непроизвольно получается», – рассказал Учаев.

Уловка, связанная с просьбой пересказать историю наоборот, базируется на утверждении, что при реверсивном рассказывании истории человек начинает путаться, делать паузы. Это тоже может указывать на ложь.

Но наиболее проверенный вариант выявления лжи – обучение профайлингу. По словам Учаева, если человек прошел специальное обучение, например, профайлингу, то такая способность возрастает до 75-80%.

«Под профайлингом понимают совокупность приемов по выявлению лжи на основе анализа вербального и невербального поведения. Мы смотрим на изменения поведения у человека в момент повествования о разных событиях. Когда человек рассказывает о какой-то нейтральной информации — как он домой ехал, какие книги читал – у него одно поведение. Когда он пытается что-то скрыть, меняется содержание и скорость речи, громкость и тембр голоса и так далее. Правда, важно, что специалист должен «откалиброваться» на конкретного человека», – отметил специалист.

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