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Стало известно, почему нельзя резко отказываться от алкоголя

Daily Mail: резкий отказ от алкоголя может стать причиной плохого самочувствия

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Клинический фармаколог Лейла Ханнбек и Джули Саймс, медицинский сотрудник Alcohol Change UK (британской благотворительной организации по борьбе с алкоголизмом) рассказали Daily Mail, что резкий отказ от алкоголя может привести к ухудшению физического и психического здоровья.

Ханнбек объяснила, что в случае сильной алкогольной зависимости отказ от спиртного может стать причиной тошноты и рвоты, дрожи, бессонницы, беспокойства, учащенного сердцебиения, депрессивных состояний и галлюцинаций. Полный отказ от алкоголя вреден особенно в состоянии абстиненции, после завершения запойного статуса.

Это происходит потому, что алкоголь действует как депрессант, снижая активность нервной системы. Резкое прекращение такого воздействия может быть вредно для физического и психического здоровья. Саймс объяснила, что признаками алкогольной зависимости является неспособность остановиться после употребления двух напитков, чувство потери контроля над поведением во время употребления алкоголя и осознание его негативного влияние на здоровье, психическое состояние и социальную сферу жизни.

Доктор Ханнбек уточнила, что отказ от алкоголя может стать первым шагом для улучшения самочувствия. Однако эффективнее и безопаснее будет начать здоровый образ жизни под руководством нарколога. Также можно заручиться поддержкой благотворительных организаций, которые помогают людям, злоупотребляющим алкоголем.

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