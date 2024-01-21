В Корее создали робота для тренировок людей старше 65 лет

Ученые создали робота-ассистента для повышения силы ног у людей старшего возраста. Результаты испытаний опубликованы в журнале BMC Geriatrics.

Естественный процесс старения приводит к заметному уменьшению мышечной массы, особенно в ногах. Сочетание кардиотренировок и упражнений на равновесие может не только замедлить этот процесс, но и снизить риск падений.

Ученые из Samsung Electronics Co. создали робота EX1, помогающего выполнять упражнения пожилым. В течение четырех недель 21 человек в возрасте 65 лет и старше выполнял программу упражнений, состоящую из ходьбы, силовых упражнений и упражнений на баланс, используя робота по 50 минут трижды в неделю.

Тренировки привели к значительному улучшению параметров ходьбы, например, длина шага увеличилась на 12,42%. Время, необходимое для подъема со стула, уменьшилось в среднем на 6,63%, что указывает на улучшение баланса и расширение диапазона движений участников.

Кроме того, произошло заметное уменьшение соотношения талии и бедер на 1,71%. Также улучшились движения таза в трех плоскостях, что способствует более эффективной ходьбе за счет снижения потребления энергии и повышения устойчивости. Последнее подтвердило улучшение результатов теста, в котором участникам нужно было стоять на одной ноге. Эти изменения могут способствовать сохранению независимости в быту, общего здоровья пожилых и снижать риск опасных для жизни падений и переломов.

Ранее ученые назвали лучшие тренировки для защиты сердца, которые не требуют много времени.