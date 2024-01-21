Стало известно, откуда в Сибири появились гигантские кратеры

Уникальные для Сибири гигантские кратеры появились из-за взрывов природного газа, которые спровоцировало изменение климата. Об этом ученые из Университета Осло сообщают в научной работе, опубликованной на нерецензируемом портале EarthArXiv.

Восемь гигантских кратеров глубиной 50 метров в вечной мерзлоте Сибири были обнаружены в 2014 году. Они уникальны для расположенных в России Ямала и Гыданского полуострова. Это позволило авторам нового исследования предположить, что образование кратеров связано с особенностями ландшафта, а именно — с запасами природного газа.

Как объяснили авторы нового исследования, почва на полуостровах, вероятно, замерзла более 40 тысяч лет назад. Вместе с ней замерзли морские отложения, богатые метаном, которые постепенно превратились в огромные запасы природного газа, которые нагреваются и плавят вечную мерзлоту снизу. Изменение климата при этом нагрело ее сверху. Два этих фактора в конечном итоге привели к обрушению выбросу метана и взрыву.

Согласно препринту, около 1700 миллиардов тонн парниковых газов, включая углекислый газ и метан, хранятся в вечной мерзлоте Арктики. Выброс природного газа и метана во время взрывов, подобных описанным учеными, может усугубить изменение климата.

Другие исследователи предлагали различные гипотезы образования кратеров: от ударов метеоритов до взрывов природного газа. Одна из теорий предполагает, что кратеры образовались на месте озер, в которых было много природного газа. Когда они высохли, земля под ними замерзла, что привело к закупорке отверстий, через которые выходил газ. Затем скопившийся метан начал высвобождаться с взрывами, которые образовали гигантские кратеры. Но эта модель не может объяснить, почему кратеры встречаются в точках полуостровов, которые не были покрыты водой.

Ранее в небе над Берлином взорвался астероид.