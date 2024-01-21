Ученая рассказала, как подобрать неколючий свитер

Толстые шерстяные волокна и наличие воска ланолина на пряже могут привести к зуду при ношении шерстяной одежды, причем сама шерсть редко становится причиной аллергии. Об этом этнолог и профессор одежды и устойчивого развития в Столичном университете Осло Ингун Гримстад Клепп рассказала Live Science.

По словам эксперта, толстое и жесткое волокно шерстяной пряжи может вызвать зуд при ношении связанной из нее одежды. Более тонкие и мягкие волокна получаются из шерсти мериноса и пуха (подшерстка) альпаки, коз, верблюдов и кроликов.

Другой менее распространенной причиной зуда является присутствие ланолина — воскообразного вещества, выделяемого сальными железами шерстяных животных. Он подходит для восстановления сухой и потрескавшейся кожи, но у некоторых людей может вызывать аллергическую реакцию.

«Шерсть сама по себе не является аллергеном, а вот на ланолин может быть аллергия. Однако сегодня большая часть шерсти не содержит большого количества ланолина, потому что большую его часть смывают во время производства», — объяснила Клепп.

Ранее врачи объяснили, можно ли заразиться бактериями с уличной одежды.