Стало известно, почему никотин способствует похудению

Никотин может способствовать похудению у мышей, стимулируя рост особых кишечных бактерий. Это показало исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports (Sci Rep).

Живущие в кишечнике микробы синтезируют множество веществ, влияющих на здоровье человека, — от склонности к диабету и ожирению до депрессии. Предыдущие исследования показали, что никотин, основной ингредиент табака, обнаруживается в коже и желудочно-кишечном тракте.

В новой работе ученые описали эксперимент, проведенный на семинедельных самцах мышей. Половину из них кормили как обычно, а других — пищей с высоким содержанием жиров. Также мыши подвергались воздействию никотина или физиологического раствора в течение четырех недель.

Внутрибрюшинное введение никотина стимулировало рост бактерий Lactobacillus, высокожировая диета — подавляла. Но эффект никотина был сильнее, поэтому даже на высокожировой диете численность этих микробов росла, что сопровождалось снижением веса мышей.

Lactobacillus синтезируют линолевую кислоту, с которой может быть связано действие никотина. Также у мышей после введения никотина повысился уровень неэстерифицированных жирных кислот (NEFA) в плазме. Это указывает на то, что никотин стимулировал расщепление жира у мышей.

Несколько других исследований показали, что никотин снижает массу тела и потребление пищи. Новая работа подчеркнула сложную реакцию кишечных микробов в ответ на курение, которая может частично объяснять склонность к потере веса при курении.

Ранее ученые выяснили, что апельсиновый сок может быть полезен при похудении.