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Ученые: апельсиновый сок может быть полезен при похудении

Nutrients: апельсиновый сок сокращает потребление калорий

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100%-ный апельсиновый сок сокращает потребление калорий, потенциально помогая похудеть. Это показало исследование ученых из Столичного университета Торонто, опубликованное в журнале Nutrients.

Фруктовые соки — это богатая питательными веществами альтернатива цельным фруктам, содержащая натуральный сахар, клетчатку, микроэлементы и биологически активные соединения. Однако из-за опасений по поводу ожирения их потребление значительно снизилось.

В новом исследовании приняли участие 34 человека в возрасте от 18 до 45 лет без ожирения. Их попросили выпить стакан апельсинового сока, воды или апельсинового напитка с сахарозой. 100%-ный апельсиновый сок привел к уменьшению потребления энергии в день эксперимента примерно на 420 ккал. Кроме того, он повысил уровень сахара в крови меньше, чем напиток с сахарозой.

Авторы считают, что употребление 100%-ного апельсинового сока может быть полезным и потенциально защищает от ожирения. Однако нужно подтвердить эти выводы в экспериментах с участие пожилых людей и детей, так как их реакция может отличаться от таковой у молодых взрослых.

Ранее ученые назвали приятный способ похудеть за три месяца.

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