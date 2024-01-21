Эксперт рассказал, через сколько недель можно увидеть первые результаты тренировок

Первые видимые результаты от кардиотренировок можно увидеть в зеркале через две-четыре недели, а от силовых — через пять-шесть недель. Об этом физиотерапевт и генеральный директор JAG Physical Therapy Джон Галлуччи-младший рассказал Daily Mail.

Аэробные упражнения для похудения (бег, езда на велосипеде, плавание) представляют собой ритмичные повторяющиеся движения, повышающие частоту сердечных сокращений. Люди с избыточным весом или ожирением могут увидеть первые результаты через две недели ежедневных кардиотренировок по 30-40 минут в день. Люди с небольшим избытком веса увидят результаты позже, примерно через месяц. Кроме того, мужчины худеют быстрее из-за того, что их тела потребляют больше калорий, чем у женщин.

Начать следует с 15-20 минут в день, увеличивая длительность до 30 минут в течение недели. Однако важно соблюдать сбалансированную диету и не забывать пить достаточно воды.

Тренировки с отягощениями, направленные на рост мышц, требуют больше времени для заметных результатов: около пяти-шести недель при условии 30-минутных занятий в день. Исследование 2020 года показало, что взрослые мужчины при правильном питании и достаточном питье могут рассчитывать на набор от 200 до 900 граммов мышц в месяц.

Важно обеспечить мышцам отдых: не стоит тренировать одну и ту же зону (например, бицепс) два дня подряд. Лучше чередовать тренировки на верх и низ тела, а также уделить внимание мышцам-стабилизаторам, то есть кору. Большинство людей быстр всего замечают изменения в зоне бедер и икр. Однако ощущение роста силы придет гораздо быстрее.

И силовые тренировки, и кардио помогают уменьшить воспаление во всем теле, улучшают движение суставов и работу легких, поэтому не стоит гнаться за видимыми результатами, заключил эксперт.

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