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Найдены лекарства, снижающие риск деменции на 20-28%

Lancet: статины могут снизить риск болезни Альцгеймера на 28%

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Прием статинов снижает риск любой деменции на 20%, а болезни Альцгеймера — на 28% у пациентов с сердечной недостаточностью. Это показало исследование, опубликованное в журнале Lancet Regional Health.

Ученые проанализировали данные более чем ста тысяч пациентов с сердечной недостаточностью из Гонконга. Из них половина принимала статины — лекарства, снижающие уровень холестерина в крови. Средний возраст участников составил 74 года. В течение десяти лет у 2250 развилась болезнь Альцгеймера, у 1831 — сосудистая деменция, 5950 — другой тип деменции.

Среди тех, кто принимал статины, распространенность деменции составила 7,3%, а среди тех, кто не принимал их — у 11%. После учета других характеристик пациентов, анализ показал, что статины снижают риск любой деменции на 20%, летального исхода от любой причины — на 30%. Лекарства оказались особенно эффективны в профилактике болезни Альцгеймера: они снижали ее относительный риск на 28%.

Предыдущие исследования показали, что прием статинов может значительно снизить риск деменции. Новая работа подтверждает эти данные и распространяет их на пациентов с сердечной недостаточностью.

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