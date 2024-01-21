Ученые выяснили, как люди старше 60 лет могут омолодить мозг на два года

Ежедневный прием поливитаминов может замедлить старение мозга примерно на два года. Это показало исследование COSMOS, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

В эксперименте участвовали более пяти тысяч человек старше 60 лет, которые принимали пищевую добавку с экстрактом какао, поливитамины из 30 компонентов или плацебо. Отдельное изучение группы из 573 человек показало, что ежедневный прием поливитаминов был связан с улучшением мышления и эпизодической памяти — способности помнить эпизоды собственной биографии и их детали: место, время, участвующих лиц и так далее. Их когнитивный возраст в среднем был на два года меньше, чем у принимавших плацебо.

Авторы отметили, что они не изучали, может ли здоровый образ жизни иметь такой же эффект. В любом случае людям старшего возраста рекомендуется разнообразное питание, социальная и физическая активность, а также решение умственно сложных задач. Если человек считает, что не получает необходимых питательных веществ из диеты, ему могут быть полезны поливитамины.

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