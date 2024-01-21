Ученые из Казани создали покрытие, ускоряющее заживление ран

Ученые из Химического института им. А.М. Бутлерова Казанского федерального университета разработали и запатентовали предназначенное для домашних и сельскохозяйственных животных покрытие на рану с антибактериальным, противогрибковым и ранозаживляющим действиями. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки.

«В декабре 2023 года нашей группой был получен патент на изобретение. Синтезированный нами комплекс широкого спектра действия включает три компонента и уничтожает грибки, грамположительные и грамотрицательные бактерии, позволяет существенно сократить сроки заживления ран у животных. Оно может быть использовано как при лечении небольших травм, так и в хирургической практике», — рассказал «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры высокомолекулярных и элементоорганических соединений Химического института КФУ Семен Романов.

Существующие покрытия для ран животных обладают только ранозаживляющим свойством, но не антимикробным, объяснил химик. Еще одно преимущество покрытия — отсутствие в его составе распространенных антибактериальных препаратов, к которым многие бактерии уже приобрели устойчивость.

«Наше активное вещество вводится в коллагеновую губку «Метуракол», предназначенную для покрытия ран. Она представляет собой пластину белого цвета толщиной от 7 до 13 мм, имеющую пористую структуру и рельефную поверхность. В губке содержится метилурацил, ускоряющий процесс регенерации клеточной ткани. Эффективность многих существующих на сегодняшний день веществ, которыми обычно пропитывают губку «Метуракол», достаточно низкая, вследствие чего созданные на их основе повязки могут оказывать негативное воздействие на раневую поверхность и окружающие ее ткани», – добавил Романов.

До того, как изобретение появится в ветеринарных клиниках и зоомагазинах, оно должно будет пройти дополнительные испытания, подтверждающие его эффективность и безопасность, а также сертификацию и лицензирование, отметил ученый.

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