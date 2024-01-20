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Ученые назвали три главные причины веры людей в теории заговора

PB: необычный опыт, страх и чувство превосходства делают из людей конспирологов

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Американские ученые из Университета Вандербильта в штате Теннеси установили, почему некоторые люди более склонны к вере в теории заговора по сравнению с окружающими. Исследование опубликовано в научном журнале Psychoological Bulletin (PB).

Специалисты проанализировали 170 исследовательских работ о конспирологии и пришли к выводу, что желание верить в тайные общества и планы имеет глубокие мотивационные потребности, включая стремление к определенности и чувство непонимания со стороны общества.
Команда выделила 52 переменные, связанные с теориями заговоров. Эти показатели разделили на две группы, первая из которых объединила факторы мотивации (социальный, экзистенциальный и эпистемический т.е. связанный с познанием), а вторая — персональные свойства, такие, как психопатология или нормальная личность.

Ученые обнаружили три самых сильных признака конспирологических убеждений у человека: наличие необычного или странного жизненного опыта, чувство опасности или угрозы, а также чувство своего превосходства и несогласия с окружающими. Эти три аспекта включают в себя самые мощные стимулы верить в различные заговоры.

«Вера в заговоры особенно интересна, потому что это самоусиливающаяся система убеждений, которую трудно изменить. Конспирология может иметь очень серьезные последствия, поэтому важно определить способы вмешательства в подобную картину воззрений», — отметила ведущий автор исследования Шона Боуз.

Ученые также выяснили, как вера в заговоры коррелирует с состоянием психики человека. Оказалось, что такие расстройства как шизотипия (странности в поведении и реакциях), паранойя, склонность к необычным переживаниям и враждебность к окружающим повышают шансы на развитие конспирологического мышления. Эти черты связаны с нарушением функционирования психики и негативным восприятием других людей и событий.

Ранее социологи выяснили, что среди поклонников теорий заговора много сторонников авторитарного стиля правления государством.

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