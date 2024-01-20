Выживаемость при раке поджелудочной железы в США выросла более чем в два раза

Пятилетняя выживаемость при раке поджелудочной железы в США выросла до 13%. Об этом сообщает Healthday.

Рак поджелудочной железы обычно выявляют на поздних стадиях, из-за чего выживаемость пациентов остается на низком уровне. Однако статистические данные Американского онкологического общества показали, что пятилетняя выживаемость людей с этим заболеванием выросла до 13%. Десять лет назад этот показатель составлял 6%, то есть только 6% пациентов оставались живы в течение пяти лет после диагностирования рака.

Организация PanCAN связывает рост выживаемости с улучшением выявления и лечения пациентов с раком, который не распространился за пределы поджелудочной железы.

«Мы видим, что большему количеству пациентов ставят диагноз на более ранних стадиях и они живут дольше», — сказала президент и генеральный директор PanCAN Джули Флешман.

Однако растет число новых случаев заболевания и летальных исходов, что указывает на недостаточный прогресс, особенно у пациентов с метастазами. Также наблюдается рост заболеваемости раком поджелудочной железы у молодых женщин, что может быть связано с распространением ожирения. Улучшить ситуацию могла бы осведомленность о симптомах и факторах риска рака поджелудочной железы.

Ранее ученые с помощью ИИ повысили выявляемость случаев рака поджелудочной в 3,5 раза.