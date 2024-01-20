Стало известно, почему ПТСР после потрясений развивается не у всех людей

Ученые из Швейцарского федерального технологического института Лозанны (EPFL) выяснили, что вероятность развития посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) после эмоциональных потрясений связана с низким уровнем гормонов глюкокортикоидов в организме. Результаты опубликованы в журнале Biological Psychiatry.

ПТСР — тяжелое психическое состояние, возникающее в результате единичного или повторяющихся событий, оказывающих сверхмощное негативное воздействие на психику индивида. Примерами таких событий являются аварии, физическое или сексуальное насилие, стихийные бедствия. Человек, перенесший подобные потрясения, может стать апатичным или, напротив, раздражительным. К другим симптомам ПТСР относится плаксивость, боязнь определенных людей и мест, проблемы со сном.

Швейцарским ученым удалось выяснить, почему некоторые люди более уязвимы к развитию ПТСР. Оказалось, что у них и более психически устойчивых людей есть значительные различия в уровне глюкокортикоидов, которые выделяются в крови при стрессе. Глюкокортикоиды — стероидные гормоны, вырабатываемые надпочечниками. К ним относится кортизол. Это основной гормон стресса, который взаимодействует с определенными отделами мозга, контролируя интенсивность страха и других эмоций.

Исследование с участием крыс (генетически модифицированных для сходства с людьми, у которых реакция на кортизол ослаблена) показало, что снижение реакции организма на глюкокортикоиды связано с появлением нескольких ключевых признаков склонности к ПТСР. В их числе долгое пребывание в состоянии страха, уменьшение объема гиппокампа и нарушения быстрой фазы сна.

Затем ученые подвергли крыс имитации когнитивно-поведенческой терапии для снижения страха и ввели животным кортикостерон — мышиный эквивалент гормона кортизола. Исследователи отметили, что такой метод лечения поспособствовал снижению уровня чрезмерного страха и устранению нарушений сна в быстрой фазе. Вероятнее всего, такое лечение будет потенциально эффективным и для людей.

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