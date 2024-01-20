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Стало известно, как фруктовый сок влияет на вес детей и взрослых

JAMA Pediatrics: употребление фруктового сока связано с увеличением веса

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Потребление стопроцентного фруктового сока связано с увеличением веса у детей. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Pediatrics.

Ученые из Университета Торонто провели обзор высококачественных исследований влияния фруктовых соков на массу тела у детей и взрослых.

Анализ 17 работ показал, что у детей каждая дополнительная порция стопроцентного фруктового сока в день была связана с увеличением индекса массы тела на 0,03. Этот показатель позволяет оценить, учитывая рост и вес человека, есть ли у него избыточный вес, ожирение или дефицит веса.

Исследователи нашли 25 исследований влияния соков на взрослых. Данные были противоречивы: употребление сока повышало риск прибавки в весе в 210 граммов. Однако клинические исследования с группой сравнения не выявили значимой связи между потреблением сока и массой тела.

«Наши результаты подтверждают рекомендации по ограничению потребления фруктовых соков, чтобы предотвратить потребление лишних калорий и увеличение веса», — пишут авторы.

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