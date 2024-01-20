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Ученые нашли лучший способ избавления от боли в пятке

JRM: ударно-волновая терапия в сочетании с вибротерапией уменьшает боль в пятке

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Ударно-волновая терапия в сочетании с локальной вибрацией эффективно избавляет от боли в пятке при подошвенном фасциите. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Rehabilitation Medicine (JRM).

Подошвенный фасциит — распространенное заболевание, которое возникает при воспалении подошвенной фасции — соединительной ткани, поддерживающей арку стопы. Лечение включает противовоспалительные препараты, растяжку, стероиды и ударно-волновую терапию (ESWT). Несмотря на доказанную эффективность, использование ударно-волновой терапии затруднено из-за усиления боли, особенно в случае длительного воспаления.

Если в ударно-волновой терапии используют звуковые волны, то в локальной вибротерапии (например, с помощью массажного пистолета) — неглубокое механическое воздействие. В новом исследовании ученые доказали, что сочетание этих методов может уменьшить побочные эффекты ударно-волновой терапии.

В эксперименте приняли участие 34 добровольца. Их разделили на две группы. Одна получала комбинацию ударно-волновой терапии и метода локальной вибрации (LV), а другая — только ударно-волновую терапию. Спустя пять недель в первой группе наблюдалось более заметное уменьшение толщины подошвенной фасции, что указывает на снижение воспаления. Сами пациенты сообщили о значительном облегчении боли и хорошей переносимости процедур.

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