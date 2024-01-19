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Японский космический аппарат впервые в истории сел на Луну

JAXA: посадочный модуль SLIM совершил мягкую посадку на лунной поверхности

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JAXA

Япония стала пятой страной в мире, сумевшей благополучно посадить свой космический аппарат на Луне. О благополучном спуске модуля Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA в ходе трансляции на своей странице в YouTube.

Роботизированный аппарат достиг поверхности спутника Земли около 00:20 20 января по часовому поясу Японии, или в 18:20 19 января по московскому времени.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Согласно плану JAXA, SLIM должен был сесть в радиусе 100 метров от намеченной цели, испытав технологию точной посадки и оправдав название своей миссии Moon Sniper, то есть «Лунный снайпер». В агентстве отметили, что проверка точности спуска SLIM займет до месяца.

Предыдущая попытка Японии отправить аппарат на Луну закончилась неудачей. В начале 2023 года японская частная космическая компания Ispace отправила к спутнику модуль «Хакуто-Р», однако он разбился при посадке.

До Японии свои аппараты удалось посадить на Луну СССР, США, Китаю и Индии.

Ранее SLIM передал первые снимки лунной поверхности с орбиты спутника.

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