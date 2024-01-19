Стало известно, насколько сократится жизнь человека из-за меняющегося климата

В Университете науки и технологий Шахджалала в Бангладеш выяснили, как изменения климата могут сказаться на средней продолжительности жизни человека. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS Climate.

Автор доклада доктор Амит Рой оценил данные о температурных показателях, количестве осадков и продолжительности жизни людей в 191 стране мира в период с 1940 по 2020 год. Помимо измерения отдельных климатических характеристик, специалист разработал индекс для оценки общей серьезности последствий изменения климата на основе этих данных.

Расчеты включали в себя оценку как прямых последствий (наводнений, пожаров, тепловых волн и засух) меняющегося климата, так косвенных эффектов, куда вошли респираторные заболевания и психические расстройства.

Результаты показали, что повышение глобальной температуры на 1 °С уменьшит среднюю продолжительность жизни человека на шесть месяцев и одну неделю.

«Глобальная угроза, которую представляет собой изменение климата для благосостояния миллиардов людей, подчеркивает острую необходимость рассматривать ее как кризис общественного здравоохранения. Усилия по смягчению последствий изменения климата, направленные на сокращение выбросов парниковых газов необходимы для сохранения продолжительности жизни и защиты здоровья населения во всем мире», — отметил доктор Рой.

Ранее ученые выяснили, как борьба с глобальным потеплением может продлить жизнь людей.