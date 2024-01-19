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Названа диета, которая повышает вероятность наступления здоровой старости

AJCN: употребление растительного белка приводит к здоровой старости

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Ученые из Университета Тафтса (США) установили, что потребление большого количества растительного белка с пищей в среднем возрасте может значительно увеличить вероятность наступления здоровой старости. Результаты исследования были опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

За последние десятилетия ожидаемая продолжительность жизни людей значительно увеличилась. При этом важно повышать риски наступления здоровой старости, которая не сопровождена с инвалидностью и тяжелыми состояниями. Диета играет важную роль в жизни людей, поэтому важно находить правильные продукты для поддержания здоровья на протяжении всей жизни.

В этом исследовании приняли участие 48 тыс. человек, за здоровьем которых наблюдали в течение нескольких лет. Авторы также собирали данные о рационе участников.

Анализ данных показал, что более высокое потребление белка связано с улучшением физического функционирования и снижением мышечной потери среди пожилых людей. Потребление белка также может предотвратить потерю костной массы и переломы у этой уязвимой группы населения. При этом высокое потребление животного белка в зрелом возрасте увеличивает риск преждевременной смертности от сердечно-сосудистых осложнений.

Ранее ученые назвали продукты, помогающие женщинам сохранить здоровье при старении.

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