Назван простой способ оценить зрение собак

Ученые из университета Висконсин–Мэдисон установили, что собаки больше всего увлекаются просмотром видеороликов с участием других животных, особенно с собаками. Оценка того, как собака реагирует на видео, может помочь оценить зрение животных. Исследование было опубликовано в журнале Applied Animal Behavior Science.

«Нужны более чувствительные способы оценки зрения у собак. Мы предполагаем, что видеоролики способны удерживать внимание собаки достаточно долго, чтобы оценить зрительные функции, но важно было установить контент, который бы подходил животным»— отметили авторы.

Чтобы лучше понять, какой контент на экране может привлекать собак больше всего, команда создала веб-анкету для владельцев собак по всему миру, в которой они сообщают о привычках своих собак. Всего авторы получили анкеты от 1246 человек.

Владельцы собак также имели возможность показать своей собаке четыре коротких видеоролика с изображением объектов, представляющих возможный интерес. Затем их попросили оценить интерес их собаки к каждому видео и то, насколько внимательно собака отслеживает движущиеся объекты на экране.

Как оказалось, спортивные и пастушьи породы более склонны к просмотру видео. Причем люди не кажутся собакам привлекательными для наблюдения. По словам авторов, будущие исследования будут сосредоточены на разработке и оптимизации методов на основе видео, которые смогут оценить изменения зрительного внимания с возрастом у собак.

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