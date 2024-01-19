Установлено, как микробиота спермы влияет на фертильность мужчин

Урологи из Калифорнийского университета установили, что микробиота спермы может играть решающую роль во влиянии на параметры спермы и мужскую фертильность. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Авторы установили, что микроб Lactobacillus iners может оказывать прямое влияние на бесплодие у мужчин. Исследователи обнаружили, что у мужчин с большим количеством этого микроба чаще возникали проблемы с подвижностью сперматозоидов. Дело в том, что эти бактерии вырабатывают L-молочную кислоту, что потенциально приводит к локальному возникновению провоспалительной среды. Это и ведет к проблемам с фертильностью.

Исследователи также обнаружили, что два типа бактерий из группы Pseudomonas присутствовали у пациентов как с аномальной концентрацией сперматозоидов. Эти бактерии — Pseudomonas fluorescens и Pseudomonas stutzeri. Однако авторы подчеркнули, что даже близкородственные микробы не всегда имеют одинаковую прямую корреляцию с фертильностью.

По словам исследователей, дальнейшее изучение функций микроорганизмов в сперме потенциально может проложить путь к разработке методов лечения мужского бесплодия, связанного с параметрами спермы.

Ранее ученые назвали неожиданную причину снижения мужской фертильности.