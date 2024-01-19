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Стало известно, с чем связано ощущение несчастья после выздоровления от COVID-19

Cell Stem Cell: коронавирус может повреждать дофаминовые нейроны в мозге

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Команда исследователей из Колумбийского университета и мемориального онкологического центр имени Слоуна — Кеттеринга в США обнаружили, что коронавирус может разрушать дофаминовые нейроны в мозге. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Stem Cell.

В ходе исследования команда ученых использовала стволовые клетки (незрелые клетки, которые могут трансформироваться в клетки различных органов и тканей) человека для создания нескольких других типов клеток для оценки влияния на них коронавируса. Результаты показали, что SARS-CoV-2 может разрушать клетки, известные как дофаминовые нейроны. Они служат основным источником дофамина в центральной нервной системе млекопитающих.

Дофамин представляет собой нейромедиатор, вырабатываемый в момент получения человеком субъективно приятного опыта. Также он синтезируется в период ожидания положительных событий или воспоминаний о приятном. Воздействие SARS-CoV-2 было связано с развитием хронического воспалительного процесса в организме и неспособностью дофаминовых нейронов нормально функционировать.

Исследователи предполагают, что способность коронавируса влиять на работу дофаминовых нейронов лежит в основе ощущения некоторыми людьми тревоги, апатии и несчастья после выздоровления. Отмечается, что даже незначительная потеря дофаминовых нейронов потенциально может оказать серьезное негативное воздействие на организм.

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