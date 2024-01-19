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Названо психическое расстройство, связанное с более короткой продолжительностью жизни

BMJ: обсессивно-компульсивное расстройство связано с более коротким сроком жизни

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Ученые из Каролинского института в Швеции обнаружили, что у людей с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) более высокий риск летального исхода в связи с различными причинами. Результаты исследования опубликованы в British Medical Journal (BMJ).

В исследовании были использованы данные 61 378 человек с ОКР и 61 3780 здоровых людей. Для обсессивно-компульсивного расстройства характерны навязчивые мысли, образы или идеи (обсессии) и повторяющиеся действия (компульсии). Также в работу была включена информация о 81 959 сиблингах (не все участники этой группы были членами одной семьи), 34 085 из которых страдали ОКР.

Ученые собрали данные о состоянии здоровья участников и оценили риск летального исхода по различным причинам у людей с ОКР по сравнению со здоровыми людьми (в том числе их братьями и сестрами). В целом страдающие обсессивно-компульсивным расстройством чаще здоровых людей рано уходили из жизни. После поправок на ряд потенциально влияющих факторов (возраст, пол, место жительства, образование, доход), выяснилось, что у людей с ОКР риск проживания более короткой жизни на 82% выше.

Страдающие обсессивно-компульсивным расстройством демонстрировали склонность к саморазрушительным действиям, что являлось основной неестественной причиной ухода таких людей из жизни. В число естественных причин летальных исходов вошли заболевания дыхательной системы (риск ухода из жизни был на 73% выше), мочеполовой системы (55%), эндокринные заболевания (47%), заболевания системы кровообращения (33%), нервной системы (21%) и пищеварительной системы (20%).

Ранее ученые рассказали, у каких мужчин риск летального исхода повышен на 75%.

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