Биологи нашли возможную причину генетического бесплодия у мужчин

Шведские ученые из Гетеборгского университета идентифицировали новый белок MC2, который играет решающую роль в формировании здоровых сперматозоидов у мышей. Отсутствие данного гена ведет к бесплодию. Исследование опубликовано на сайте электронной библиотеки Гетеборгского университета (GUPEA).

МС2 отвечает за создание функциональной связи между головой и хвостом сперматозоида.

«Соединение расположено в «шейке» головки сперматозоида и облегчает скоординированное движение и функционирование мужской клетки, плывущего к женской яйцеклетке. Без подобной связи сперматозоид не сможет достичь своей цели», — объяснил один из авторов исследования, аспирант кафедры химии и биологии Кексинь Чжан.

Эксперименты показали, что при удалении белка MC2 с помощью «генетических ножниц» подопытные животные становились совершенно бесплодными.

По словам ученых, открытие MC2 дает новое понимание молекулярной структуры сперматозоидов. Биологи намерены продолжить изучение в данном направлении.

Специалисты отметили, что около 15% всех пар сталкиваются с проблемами при попытках зачать ребенка. Примерно в половине случаев бесплодным оказывается мужчина. Исследование может как открыть новые методы лечения мужского бесплодия, так и создать новый контрацептив для мужчин, на время отключающий ген MC2.

Ранее ученые нашли связанные с бесплодием клетки мозга.